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Бывший конструктор ОКБ Сухого: Версия теракта или ракеты должна быть приоритетной

  • 8.01.2020, 18:28
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Бывший конструктор ОКБ Сухого: Версия теракта или ракеты должна быть приоритетной

Эксперт - о причинах крушения украинского Боинга в Иране.

Во время взлета из аэропорта Тегерана разбился Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Все находившиеся на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли, передает currenttime.tv.

Посольство Украины в Иране выпустило сообщение, в котором говорилось, что теракт не рассматривается в качестве возможной версии крушения самолета, однако затем сообщение удалили.

Предварительная версия – возгорание двигателя.

Авиаэксперт, бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич заявил, что версия о теракте или о попадании в самолет ракеты должна рассматриваться в качестве приоритетной.

"Сейчас еще нельзя исключать ни одну версию, какой бы маловероятной она ни была.

Самолет потерпел катастрофу над самой горячей точкой планеты в период максимального военно-политического обострения между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных. Версия, которая сейчас выдвигается, – пожар двигателя.

Нужно понимать, что в данном случае пожар двигателя – это не причина, это следствие: что-то случилось на борту такое, что привело к пожару двигателя. Более того, на видео [падения "Боинга"] – если оно подлинное – видно, что самолет падал под углом 25 градусов и уже горел, то есть он уже был неуправляем. Поэтому это [теракт или попадание ракеты] должна быть одна из основных версий.

На обломках самолета есть повреждения, которые можно истолковать в том числе как воздействие осколочно-фугасной боевой части зенитной управляемой ракеты. Фотографии эту версию, конечно, не доказывают, но выводят ее в приоритет.

Более того, надо понимать еще следующий момент. В свое время, когда был сбит "Боинг" над Донбассом, Украину обвиняли в том, что она не закрыла свое воздушное пространство. Но сейчас ситуация гораздо хуже: Иран наносит ракетный удар по базам Соединенных Штатов в Багдаде и ждет ответа, который может прилететь только с воздуха, приводит свои средства ПВО в боевую готовность.

В этой ситуации они обязаны были закрыть воздушное пространство, чтобы расчистить его от каких-то посторонних целей. То есть даже если выяснится, что это чисто техническая причина, то Иран повел себя с точки зрения обеспечения безопасности гражданского авиасообщения просто преступно.

У меня, кстати, вызывает большие сомнения объективность Ирана – а именно Иран будет отвечать за расследование катастрофы, потому что она случилась на его территории. Есть приложение №13 к Конвенции о международной гражданской авиации, и там четко прописано, что [расследовать обстоятельства катастрофы] будет Ирак как сторона события – то есть событие произошло в его воздушном пространстве, и обломки упали на его территории.

Естественно, Иран должен привлекать страну-владельца самолета, то есть Украину, страну-разработчика – то есть Америку, но вся ответственность будет на Иране, и Иран по всем нормативам будет готовить заключение, которое потом представит в ИКАО [ICAO – International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации].

Но это я рассказываю, как должно быть, а как будет – трудно сказать.Сейчас можно сказать только одно. По характеру падения обломков самолет взорвался при ударе о землю. Все обломки очень небольшие, крупных фрагментов практически нет. Но это показывает только, как погибал самолет. А что привело к этому – вопрос к расследованию, насколько оно будет объективным".


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