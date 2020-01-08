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Fox News: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам

  • 8.01.2020, 19:01
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Fox News: США смогли перехватить информацию об ударе Ирана по военным базам
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
фото: reuters

Разведка предупредила американские силы, когда стоит ждать удара.

Разведка США заранее перехватила информацию об ударе по двум базам и предупредила свои войска, сообщает ria.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

“Разведка перехватила переговоры в Иране и в Ираке, предупредила американские силы, что надо ждать удара примерно в 17.30 по североамериканскому восточному времени”, - сообщает телеканал.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.


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