В Слуцке на Рождество публично застрелился мужчина 8.01.2020, 19:09

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Иллюстрационное фото pixabay.com

Переговоры с мужчиной продолжались около двух часов – безуспешно.

7 января в Слуцке мужчина выстрелил себе в челюсть из травматического оружия. Он скончался от полученной травмы в авто скорой помощи, сообщает «Слуцкий край».

Согласно изданию kurjer.info, отговорить от самоубийства мужчину пытался его сын. На месте происшествия также присутствовала «скорая» и милиция. Но 55-летний житель Слуцка никого не подпускал к себе.

Когда сотрудники милиции приехали на место происшествия, они увидели мужчину с окровавленным лицом и одеждой. Позже выяснилось, что до прибытия правоохранителей и медработников местный житель выстрелил себе в лицо из травматического пистолета.

Переговоры с мужчиной продолжались около двух часов – безуспешно. Он выстрелил себе в челюсть из травматического оружия и скончался в автомобиле скорой помощи.

Делом сейчас занимаются следователи.