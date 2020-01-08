В Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета
- 8.01.2020, 19:19
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На борту находились 100 человек.
В Израиле в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион в ночь на 8 января произошло ЧП с самолетом, направлявшимся в Кигали, сообщает в среду, 8 января, Вести Израиль.
Самолет был задержан из-за технической неисправности. У лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.
Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января.
На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.
737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.— Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) 8 stycznia 2020
תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0