В Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета 8.01.2020, 19:19

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Самолет RwandAir в Бен-Гурионе. Фото: Идо Вехтель

На борту находились 100 человек.

В Израиле в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион в ночь на 8 января произошло ЧП с самолетом, направлявшимся в Кигали, сообщает в среду, 8 января, Вести Израиль.

Самолет был задержан из-за технической неисправности. У лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января.

На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.