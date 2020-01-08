Жена Александра Глеба рассказала, почему он ушел из БАТЭ 5 8.01.2020, 19:49

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Жена известного футболиста ответила на неприятные вопросы.

Об этом сообщает by.tribuna.com.

- Почему у Александра не сложилось с БАТЭ?

- Саша хотел играть больше. В матче БАТЭ — "Арсенал" он вышел в основе, и Борисов победил команду, в которой Саша провел свои лучшие годы. На ответную встречу, насколько я знаю, в футбольной практике часто ставят победный состав первого матча. Так, в принципе, и произошло, только единственный человек, который не вышел в старте, — Александр Глеб. Для меня это было большим разочарованием, потому что знала, как важен был для Саши тот матч. Понимаю, что ни в коем случае нельзя ставить игрока за предыдущие заслуги, но по домашней игре он точно заслужил этого не меньше остальных. Потом Алексей Анатольевич Бага сказал, что для Глеба было важно услышать аплодисменты, поэтому выпустил его на замену. А это было не так. Для Саши было очень важно именно сыграть в этой игре, выйдя в основе. Тренер выпустил его в тот момент, когда команда уже уступала со счетом 0:2, когда итог, можно сказать, был предрешен. А аплодисменты он бы услышал, и выйдя в старте.

Саша такие игры всегда проводил на высоком уровне. Благодаря своему огромного опыту и мастерству он мог успокоить игру, придержать мяч, чего не хватило в ответной игре с "Арсеналом".

- В чем тогда причина недоверия? Возможно, повлияли его отлучки? Алексей Бага говорил, что часто отпускал Александра, в частности, из-за ваших проблем со здоровьем.

- Это совсем не так. Я попала в больницу в декабре, а Саша переподписал контракт в январе, когда моя беременность проходила спокойно.

- Окей, Александр Глеб готов был играть. Что тогда пошло не так?

- В прессе часто упоминалось, что Саша по состоянию здоровья не может играть. Один раз заболеть может каждый, а серьезных проблем со здоровьем у Саши не было. То, что это мнимая забота, когда першит в горле, а тренер рекомендует не выходить на поле, Саша понял значительно позже. То же самое происходило, когда игры проходили на искусственном поле, либо на стадионах других областей, ему предлагалось остаться дома. В конце концов, Саша стал понимать, что его просто не хотят видеть в составе. Ему это было неприятно, — цитирует by.tribuna.com.