Астрономы впервые нашли огромную волну газа в космосе 2 8.01.2020, 20:02

фото: гарвардский университет

Газообразная структура может удерживать объекты, которые суммарно в три раза тяжелее чем Солнце.

Астрономы из Гарвардского университета нашли постоянный поток газа в форме изогнутой волны, которая соединяет множество областей активного звездообразования. Они отметили, что это крупнейшая из известных ученым подобных структур, передает hightech.fm.

Газообразная структура может удерживать объекты, которые суммарно в три раза тяжелее чем Солнце. Для того, чтобы обнаружить ее, ученые использовали данные, которые предоставляет телескоп Gaia — точное расположение звезд в Млечном пути. Проанализировав их, исследователи составили 3D-карту распределения межзвездного вещества Галактики. После этого они нашли длинную волнообразную структуру, которая расположена на примерно 500 световых лет выше и ниже плоскости Галактики.

«Теперь это самый большой газообразный объект, о котором мы знаем, — отметила Алиса Гудман, профессор прикладной астрономии Гарвардского университета, она представила результаты исследования на заседании Американского Астрономического Общества в Гонолулу. — То, что мы нашли, все время было у нас перед глазами».

Измерения волны показали, что она растягивается на 9 тыс. световых лет. Открытие вызвало сразу несколько вопросов — в первую очередь о том, как образовалась эта структура. Рабочая версия ученых заключается в том, что гораздо меньшая по размеру галактика вдалеке от Млечного Пути вторглась в эту часть космоса, спровоцировав пульсации.

Структура получила название в честь Института перспективных исследований Рэдклиффа — «волна Рэдклифф». Она соединяет друг с другом множество областей звездообразования, в том числе некоторые из тех, что обычно относят к Поясу Гулда.