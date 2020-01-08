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Трамп выступил с речью после иранской атаки на базы США в Ираке

  • 8.01.2020, 20:05
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Трамп выступил с речью после иранской атаки на базы США в Ираке
Дональд Трамп

Президент США заявил об отступившем Иране.

Американские солдаты не пострадали во время иранского авианалёта в Ираке 8 января.

Об этом заявил Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме.

"Пока я президент, Иран никогда не будет ядерной державой", - начал Дональд Трамп пресс-конференцию, сообщает ВВС.

Обращаясь к населению США в прямом эфире, президент Трамп заявил, что, по его мнению, Иран отступил в конфликте с США. Это хорошо для мира, добавил президент.

Президент США в очередной раз обвинил Иран в поддержке международного терроризма и сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана, передает svoboda.org.

Трамп также призвал НАТО быть более вовлеченными в процесс на Ближнем Востоке.

Отношения Тегерана и Вашингтона вновь обострились после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий войсками "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции был убит ракетным ударом по распоряжению Трампа. Вашингтон обвинил Сулеймани в атаках на американских граждан и подготовке терактов. Иранские власти в ответ заявили, что отомстят за гибель своего генерала.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. По информации американского министерства обороны, было выпущено более 10 баллистических ракет. Иракские военные сообщили, что было выпущено 22 ракеты, две из которых не разорвались. Иран заявил о 15 ракетах.

Ударам подверглись базы в Аль-Асаде и Эрбиле. Там базируются не только американские солдаты, но и персонал возглавляемой США международной коалиции.

Государственное телевидение Ирана объявило о гибели "80 американских террористов". Германия, Дания, Норвегия и Польша заявили, что никто из их военных в Ираке при обстреле не пострадал. Великобритания, у которой также есть персонал в Ираке, осудила действия Ирана. Багдад также заявил, что его войска не понесли потерь.

В Иране ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции. Представитель этого элитного военного формирования назвал обстрел военных баз началом "жестокой мести" за смерть Касема Сулеймани в результате американского воздушного удара. Иранская сторона заявляет, что операция носит название "Мученик Сулеймани". Её цель – заставить США вывести войска, чтобы избежать дальнейших жертв.


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