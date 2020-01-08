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Бывший президент Франции Саркози предстанет перед судом

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  • 8.01.2020, 20:32
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Бывший президент Франции Саркози предстанет перед судом
Бывший президент Франции Николя Саркози

Николя Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции.

5 октября 2020 года начнется судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози по делу о коррупции. Процесс продлится три недели. Об этом в среду, 8 января, сообщил парижский суд. 64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено, передает DW.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. После проигрыша Франсуа Олланду, он столкнулся с целым рядом обвинений, которые отвергает. В октябре прошлого года суд постановил начать слушания по делу о незаконном финансирование президентской кампании Саркози 2012 года. Следователи говорят, что он потратил в два раза больше установленного лимита и использовал поддельные счета. По этому обвинению Саркози может получить до года тюремного заключения и штраф. Дата начала слушаний еще не названа.

Еще одно обвинение касается финансирования предвыборной кампании 2007 года, когда Саркози выиграл. В этом случае его подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи. Николя Саркози ушел из политической жизни в 2016 году после того, как проиграл праймериз среди консерваторов на участие в президентской гонке.

Он не первый бывший президент, который может предстать перед судом. Его предшественник Жак Ширак, скончавшийся год назад, в 2011 году был признан виновным в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств в бытность мэром Парижа.


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