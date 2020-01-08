«Суровый турист» идет в президенты: Лукашенко сидит последние полгода 53 8.01.2020, 20:40

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Виталий Зелковский

Что он думает о Лукашенко, Зеленском и интеграции с Россией.

Виталий Зелковский стал популярным интернет-мемом несколько лет назад. Его прозвали «суровым туристом» за особую манеру фотографироваться с одинаково серьезным лицом в любой стране мира и на любом фоне.

В конце 2019 года Виталий Зелковский заявил, что будет участвовать в президентских выборах. «Радыё Свабода» расспросило его о программе и дебатах с Лукашенко.

Виталий Зелковский родом из Молодечно, сейчас живет в Минске и готовится принять участие в президентских выборах 2020 года. Он часто сравнивает себя с украинским президентом Владимиром Зеленским и называет себя кандидатом проевропейских взглядов.

Сейчас Виталий работает, занимается коммерческой деятельностью в сфере ИТ, часто бывает в Европе. Он стал популярен как интернет-мем в 2013 году, так как фотографировался на фоне достопримечательностей с очень серьезным выражением лица.

Задали Виталию Зелковскому вопросы о его планах на президентские выборы и получили искренние ответы.

«Я не боюсь репрессий»

- Не передумали ли вы идти на выборы?

- Я планирую участие в президентских выборах, сейчас активно готовлюсь. У меня также идут переговоры с различными политическими силами в Беларуси о поддержке моей кандидатуры, но конкретный способ выдвижения будет определен позже.

- Не отговаривали ли вас друзья и близкие от участия?

- Меня никто не отговаривал, это мой выбор, но в день, когда я объявил свои планы, у всех моих родных обрывались телефоны, шутили о 500 звонков и СМС в день.

- Многие кандидаты на пост президента в Беларуси после попадали под репрессии. Не боитесь этого?

- Я не боюсь репрессий, Лукашенко сидит последние полгода в авторитарной власти, а дальше мы будем превращать государство в демократическую парламентскую республику, и в его интересах нам в этом помочь.

«Готов выразить Лукашенко недовольство»

- Готовы ли вы участвовать в дебатах с Лукашенко?

- Да, я готов участвовать в дебатах с ним и выразить ему недовольство, как он, человек со знанием одного иностранного языка (белорусского), учит жизни Австрию, которой я очень симпатизирую, и готов ему рассказать о выгодах европейского сотрудничества.

Просто он, судя по всему, так и не усвоил белорусский язык, да и сам не аз говорил, что его корни в Украине.

- У вас есть уже избирательная программа, какие там три основных пункта?

- Я работаю над программой, основные пункты которой - модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства. Набор в команду будет прозрачный. Назначение друзей в парламент и родственников в администрацию президента будет прекращено.

- Что думаете по поводу угрозы от интеграции с Россией и протестах против этого?

- С Россией у нас много общего, но там очень много проблем. Это касается коррупции, криминала, наркотиков, проблем в медицине, это санкции и военные конфликты. Финансовые сложности в России создают большую вероятность, что после длительной интеграции начнется снова распад. Я считаю, что сейчас нет смысла объединяться, протесты, считаю, логичны.

«В Беларуси забросили избирательный процесс, а председатель ЦИК говорит все, что ей стрельнет в голову»

- Почему вы часто проводите параллели между собой и Зеленским, чем вы, по вашему мнению, похожи?

- Мы с Зеленский очень разные люди, он мягкий человек с несамостоятельными политическими взглядами. У меня есть сложный, уникальный опыт и собственная мысль. Но нас объединяют взгляды на сотрудничество с ЕС и перспективы парламентской республики. А также у нас похожие фамилии и очень красивые истории популярности.

- Кто был самым сильным кандидатом в президенты Беларуси за последние 25 лет?

- Трудно сделать выбор между кандидатами. Готов только предложить кандидатуру от нового поколения с проевропейскими взглядами.

Я симпатизирую бундесканцлеру Меркель, да и вообще за последний год я в Германии увидел много интересных вещей.

- С какими СМИ начинаете утро?

- Читаю tut.by и mail.ru.

- Что нужно сделать в Беларуси, чтобы улучшить экономическую ситуацию и жизнь людей?

- Надо налаживать отношения с ЕС, внедрять новые технологии, меньше говорить о лже-ИТ-стране, а внедрять реально ИТ-технологии в производстве и в жизни.

- Сколько должен зарабатывать белорус в среднем?

- Думаю, что семья из 2 человек в Минске со съемной квартирой должна иметь минимум 1000 долларов. Те, кто имеет меньше, являются жертвами илжээканомики социального государства.

- Как думаете, действительно ли в Беларуси считают голоса избирателей?

- В Беларуси забросили избирательный процесс, люди не хотят ходить на выборы, потому и фальсификация, и председатель ЦИК говорит все, что ей стрельнет в голову.

Нужно сделать обязательную явку, как в Бельгии: не пришел на голосование - получил штраф 80 евро. Сразу станет ясно, кто ходит и кто голосует.