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Из тренерского штаба минского «Динамо» исчез автобус MAN

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  • 8.01.2020, 21:01
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Из тренерского штаба минского «Динамо» исчез автобус MAN

Клубный автобус минчан отвечал за физподготовку хоккеистов.

Автобус MAN, включенный в ноябре в тренерский штаб минского "Динамо", пропал из тренерского раздела на сайте клуба, передает tut.by.

После серии из 11 поражений Крэйг Вудкрофт решил объединить команду, предложив толкать автобус сначала игрокам по отдельности, а затем всем вместе. Этим канадец хотел продемонстрировать, что общими усилиями хоккеисты могут выполнить любую задачу.

После этого команда одержала две победы подряд, а официальный сайт минского "Динамо" сообщил, что автобус стал тренером команды: "Тренерский штаб "Динамо-Минск" пополнился иностранным специалистом из Германии. Помимо Адриана Вальво за физподготовку будет отвечать клубный Автобус MAN, госномер АК 0077−7. Команда уже познакомилась с Автобусом и его методами подготовки к матчам. Вы могли заметить положительные изменения в функциональном состоянии команды в победных матчах с "Торпедо" и "Витязем". Добро пожаловать в клуб, Автобус!" — говорилось в заявлении.

MAN даже внесли в соответствующий раздел на сайте клуба.

К сожалению, успехи автобуса оказались краткосрочными. Вскоре клуб начал новую серию поражений, которая достигла антирекордных 12 матчей. Теперь MAN пропал с сайта клуба.


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