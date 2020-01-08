Место падения украинского самолета в Иране сняли с вертолета
- 8.01.2020, 21:10
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Рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана.
Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета. Запись опубликовал телеканал ABC, передает korrespondent.net.
На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.
Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.
Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyH pic.twitter.com/qgjnHRIcKP— ABC News (@ABC) 8 stycznia 2020