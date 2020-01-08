Место падения украинского самолета в Иране сняли с вертолета 8.01.2020, 21:10

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Рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана.

Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета. Запись опубликовал телеканал ABC, передает korrespondent.net.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.