Опрос: Имидж США в мире остается в основном положительным 3 8.01.2020, 21:21

Опубликованы данные опроса центра Pew Research Center.

Президент США Дональд Трамп вызывает негативное отношение со стороны общественности во многих странах, однако имидж США как страны в целом положителен, показал новый опрос центра Pew Research Center, результаты которого были опубликованы в среду, передает «Голос Америки».

64 процента опрошенных за пределами США отмечают, что не уверены в способности Трампа принимать правильные внешнеполитические решения. Уверенность в американском лидере выразили лишь 29 процентов респондентов.

Опрос проводился в 33 странах среди 37 000 жителей с мая по октябрь 2019 года.

Особенно негативно к Трампу относятся в Западной Европе.

Выражают доверие к Трампу лишь 13 процентов опрошенных в Германии, 18 процентов в Швеции, 20 процентов во Франции, 21 процент в Испании, 25 процентов в Нидерландах и Греции и 32 процента в Великобритании.

В России 20 процентов респондентов верят, что американский лидер способен принимать правильные решение в международных делах.

В Мексике Трампу не доверяют 89 процентов респондентов.

В некоторых странах жители все же скорее положительно относятся к Трампу: 56 процентов в Индии, 58 процентов в Нигерии, 65 процентов в Кении, 71 процент в Израиле и 77 процентов на Филиппинах.

При этом отмечается общее недовольство некоторыми внешнеполитическими инициативами Трампа.

Исследователи использовали медиану, чтобы суммировать отношение к Трампу за пределами США.

68 процентов респондентов не одобряют решение Трампа ввести пошлины, 66 процентов недовольны выходом из климатических соглашений и 60 процентов против строительства стены на границе с Мексикой.

Прямые переговоры Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вызвали одобрительное отношение у 41 процента и неодобрительное – у 36 процентов.

Центр Pew также опросил респондентов и об их отношении к другим мировым лидерам.

Наивысшую оценку получила канцлер Германии Ангела Меркель – ее работу положительно оценивают 46 процентов респондентов. Следом за ней идет президент Франции Эммануэль Макрон (41 процент), за ним российский президент Владимир Путин (33 процента) и председатель КНР Си Цзиньпин (28 процентов).

При этом, по данным Pew, отношение к США в мире в целом положительное.

Из европейских стран наиболее позитивные оценки дала Польша: там 79 процентов респондентов отметили, что положительно относятся к США. В Литве – 70 процентов, в Венгрии – 66 процентов.

Самую низкую оценку США получили в Нидерландах (46 процентов), Швеции (45 процентов) и Германии (39 процентов).