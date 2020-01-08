закрыть
8 января 2020, среда, 22:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Фотофакт: В белорусском поселке опоры электролинии построили прямо по центру дороги

7
  • 8.01.2020, 21:27
  • 2,485
Фотофакт: В белорусском поселке опоры электролинии построили прямо по центру дороги
Фото: tut by

Это не оптическая иллюзия.

Столбы и в самом деле так установлены. Анекдотичность ситуации в том, что эта линия электропередачи проведена правильно — по проекту, передает tut.by.

Люди, которые строят дома в деревне Каролино под Гродно, несколько лет ждали, что к их участкам дойдет линия электропередачи. Но когда они этого дождались, то очень сильно удивились: столбы поставили прямо по центру дороги к их участкам.

— Наш переулок тупиковый, здесь всего пять домов, — рассказывает Юрий, автор фото и видео, на которых видно, что электроопоры стоят посередине грунтовой дороги. — Когда покупал участок в Каролино в 2018 году, то мне обещали, что электричество скоро появится. В итоге я и соседи построились на «дырчиках» (генераторах. — Прим.). После обращений на горячую линию к заместителю губернатора области на улице появились энергетики — в самом конце декабря. Но мы и представить себе не могли, что линия электропередачи пойдет прямо по дороге. Да, она неасфальтированная, но люди сбрасывались на нее, оплачивали гравий. Примечательно, что четыре опоры стоят по ее центру, а еще две — уже сбоку. Больше всего вопросов вызывает опора с «ногой»: мне теперь, чтобы добраться до дома, нужно проехать под этой аркой. Что помешало поставить столбы так, чтобы жителям переулка было удобно, мне никто внятно не ответил. В «Гродноэнерго» лишь сказали, что это могло произойти из-за того, что одна организация пользуется картами, другая — точным GPS. Поэтому такая разбежка получается.

Юрий снял видео, которым подтверждает, что столбы и в самом деле установлены на проезжей части.

Стоит отметить, что явных препятствий для того, чтобы поставить линию электропередачи в стороне от дороги, не видно. Может, под землей по сторонам дороги проведены другие коммуникации?

— У нас нет ни воды, ни газа, ни канализации, под землей никаких сетей нет, — говорит Юрий. — Мы, кстати, рассчитывали, что новая линия будет хотя бы достаточной мощности, чтобы сделать электроотопление. Мне, например, нужно 12 кВт на мой дом, но отказали, сказали, что дадут 7 кВт. Какой смысл строить АЭС, если в стране до сих пор строят маломощные электролинии?

Журналисты попытались выяснить, что же «пошло не так» и почему опоры нужно было устанавливать по центру существующей дороги.

Владимир Рыжиков, начальник управления капитального строительства «Гродноэнерго», подтвердил, что в деревне Каролино их организация ведет работы и он в курсе возникшей ситуации. Однако, по его словам, претензий к энергетикам быть не должно: работы ведутся согласно проекту ОАО «Институт «Гродногипрострой», который был предоставлен заказчиком — УКС Гродненского райисполкома.

Оперативно получить комментарий руководителя УКС мы не смогли, но готовы его выслушать.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский