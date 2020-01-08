Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану2
- 8.01.2020, 21:32
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7 января этот показатель превышал $65 за баррель.
Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США, передает tass.ru.
К 12:40 по местному времени (20:40 по Минску) цена поставок энергоносителя в феврале сократилась на 4,21%, до $60,06 за баррель. Во вторник этот показатель превышал $65 за баррель.