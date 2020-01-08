закрыть
8 января 2020, среда, 22:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В четверг в Беларуси ожидается мокрый снег

  • 8.01.2020, 22:00
В четверг в Беларуси ожидается мокрый снег

Местами на дорогах будет гололедица.

Преимущественно облачная погода ожидается в Беларуси 9 января, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром на большей части территории, а днём местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки — дождь и мокрый снег.

В отдельных районах образуется гололёд, ожидается слабый туман. Местами на дорогах будет гололёдица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, ночью по северу порывистый.

Ночью ожидается -4...+2, днём термометры покажут от 0 до 6 градусов тепла.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский