В четверг в Беларуси ожидается мокрый снег 8.01.2020, 22:00

Местами на дорогах будет гололедица.

Преимущественно облачная погода ожидается в Беларуси 9 января, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром на большей части территории, а днём местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки — дождь и мокрый снег.

В отдельных районах образуется гололёд, ожидается слабый туман. Местами на дорогах будет гололёдица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, ночью по северу порывистый.

Ночью ожидается -4...+2, днём термометры покажут от 0 до 6 градусов тепла.