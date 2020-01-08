Оливковая ветвь от Трампа Ярослав Шимов

8.01.2020, 22:12

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Ярослав Шимов

США и Иран решают, начинать ли войну.

Иран ответил на гибель влиятельного генерала Касема Сулеймани. В качестве метода возмездия были избраны обстрелы военных объектов США в Ираке. Что дальше? Приблизился ли мир к полномасштабной войне на Ближнем Востоке?

Оливковая ветвь от Трампа

"Американский народ может быть доволен. Потерь среди американцев и иракцев нет" – так начал свое выступление в среду, 8 января, президент США Дональд Трамп. Об отсутствии потерь в результате иранских ракетных ударов заявили ранее представители военных ведомств Германии, Дании, Норвегии и Польши, чьи военнослужащие также находятся на подвергшихся обстрелу базах в Ираке. Иранские официальные СМИ заявляли утром 8 января о гибели 80 американских военных.

Президент США объявил в своем выступлении о введении новых экономических санкций против Ирана. Трамп заявил, что США считают недопустимым обретение Ираном ядерного оружия, и призвал Тегеран прекратить поддержку террористических групп, таких как "Хезболла" в Ливане. Президент США отметил, что намерен обратиться к союзу НАТО с предложением "быть более активным в ближневосточном процессе", хотя не уточнил, каким именно образом должна проявляться эта активность. В конце своей краткой речи Трамп обратился к "лидерам и народу Ирана" и выразил готовность к мирному разрешению конфликта, отметив, что США и Иран уже показали, что у них есть точки соприкосновения, когда вместе участвовали в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, как развивались события в нынешнем раунде американо-иракского конфликта.

27 декабря в результате ракетного обстрела военной базы США в районе иракского города Киркук был убит контрактник, американец иракского происхождения, работавший на базе, несколько человек были ранены.

США обвинили в нападении действующие в регионе проиранские военизированные группировки. По местам их дислокации в Ираке и Сирии были нанесены удары.

В последние дни 2019 года в Багдаде сторонники проиранских сил устроили массовые беспорядки, совершили нападение на посольство США. Вашингтон возложил ответственность за случившееся на Тегеран.

3 января в Багдаде в результате американского ракетного удара был убит иранский генерал, командующий силами специального назначения "Кудс" Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько его приближенных, а также Абу Махди аль-Мухандис – лидер проиранской группировки "Силы народной мобилизации".

Иранские власти пригрозили местью за гибель Сулеймани. 8 января с территории Ирана был произведен обстрел баллистическими ракетами военных баз США в Ираке.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил:

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) 8 stycznia 2020

Иран принял пропорциональные меры самообороны в соответствии со ст. 51 Хартии ООН, нанеся удар по базе, откуда было осуществлено трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных представителей. Мы не стремимся к эскалации войны, но намерены защищаться от любой агрессии.

Реакция президента Ирана Хасана Роухани была куда менее дипломатичной и даже брутальной. Он заявил, что если американцы "оторвали руку генералу Сулеймани" (по некоторым данным, в результате попадания ракеты от тела генерала осталась только рука), то в ответ Иран "отрежет Америке ногу", на которой она стоит в Ближневосточном регионе.

Агентство Reuters, однако, обратило внимание на то, что иранское телевидение сопроводило сообщение об ударах по базам США словами о генерале Сулеймани: "Теперь он отмщен и может спать спокойно". Обозреватели агентства отмечают в этой связи, что, поскольку США удалось избежать существенных потерь в результате обстрела, то "для Вашингтона и Тегерана возникает возможность постепенного выхода из нынешней конфронтации".

Тегеран "сравнял счет"?

Оценки экспертами дальнейших перспектив развития ситуации расходятся. Стивен Дэвид, аналитик из университета Джонса Хопкинса, говорит в интервью Голосу Америки, что тот или иной акт возмездия за гибель Касема Сулеймани со стороны Ирана ожидался. Но два обстоятельства, сопровождавшие обстрел американских баз в Ираке, по мнению Дэвида, можно считать неожиданными. Первое – это нанесение удара непосредственно с иранской территории, а не руками проиранских сил в Ираке. Второе – использование более мощных баллистических ракет, а не тактических ракет небольшой дальности. То и другое, по мнению аналитика, говорит о намерении Тегерана открыто "подписаться" под этой акцией, которая должна была стать "официальной" местью за гибель Сулеймани.

Али Ваез, руководитель иранского направления в Международной кризисной группе (ICG), обращает внимание на сугубо символический характер иранского "возмездия":

This to me looks like the symbolic aspect of Iran’s revenge. The strategic response seems aimed at pushing the US out of — at min — Iraq & Syria. But there might still be a staggered response as well in the form of assassinating US mil or diplo personnel down the road. 2/4 https://t.co/ApnA1AuCrs — Ali Vaez (@AliVaez) 8 stycznia 2020

Я не удивился бы, если бы позднее выяснилось, что либо за счет видимых передвижений ракетных установок, либо путем сигналов, посланных через посредников, Тегеран постарался предупредить США, чтобы ограничить число жертв. Теперь мяч на стороне Трампа.

По мнению российского эксперта в области международной безопасности Юрия Федорова, "перспектива новой войны на Ближнем Востоке реальна. Ядерная программа Ирана создает экзистенциальную угрозу Израилю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам. В Тегеране не скрывают намерений уничтожить Израиль. Но второго, ядерного холокоста не будет. Будет превентивный израильский удар по иранским ядерным и ключевым военным объектам… У Израиля уже имеется 14 самолетов пятого поколения F-35 (всего заказано 50) и ракеты Иерихон-2 и Иерихон-3. Говорят, неплохие. Авиаракетная "кастрация" Ирана… поможет если не устранить, то, по крайней мере, ослабить один самых опасных источников нестабильности и военной угрозы на Ближнем Востоке". Кстати, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 8 января, что "любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, выступая по иранскому телевидению, что его страна "влепила пощечину" США, но отметил, что целью Тегерана является ликвидация американского присутствия на Ближнем Востоке. Хаменеи подчеркнул, что теперь исключены какие-либо переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе.

Напротив, новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заверила, что Евросоюз "приложит все усилия" для спасения международной сделки по ограничению ядерных разработок Ирана, заключенной в 2015 году. Брюссель уже пригласил для переговоров иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа, но дата визита пока не согласована. Дональд Трамп в своем выступлении призвал выйти из сделки всех ее участников, заявив, что по-прежнему считает ее "никудышной".

"Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), подписанный Ираном и шестью державами (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия), предусматривает международный контроль за ядерной программой Ирана, вывоз из страны большей части обогащенного урана, пригодного для разработки ядерного оружия, и ряд других мер.

Условием принятия СВПД Тегераном стала поэтапная отмена международных санкций против этой страны.

Дональд Трамп неоднократно критиковал СВПД как "плохую сделку", не дающую гарантий того, что Иран не обзаведется ядерным оружием.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и начали восстановление режима санкций против Ирана.

В 2019 году Иран объявил, что перестает соблюдать ряд положений сделки, но не исключил возможности возврата к ней, если США пересмотрят свое решение.

Как это отразится на Европе и России?

– Соглашение о ядерной программе Ирана, по сути дела, мертво, – говорит в интервью Радио Свобода руководитель Центра европейской безопасности при Институте международных отношений (Прага) Матуш Галас. – То, что европейские политики осудили не только удар Ирана по американским базам, но и до этого по меньшей мере не выразили восторга в связи с ликвидацией генерала Сулеймани, связано не с попытками как-то спасти ядерную сделку с Ираном, а с общей осторожностью европейских политических элит, их отвращением к любой военной конфронтации. Что же касается СВПД, то этот договор стал пустым звуком задолго до нынешних событий. Выход из него США предопределил это. Последовавшее сейчас заявление Ирана, что он будет обогащать уран до уровня, превышающего разрешенный ему этой сделкой, – лишь последний гвоздь в давно уже готовый гроб.

– То есть европейцы просто настолько миролюбивы, что им не нравится ни то, как Вашингтон "открыл счет" в этом противостоянии, убив Сулеймани, ни то, как Тегеран его "сравнял", обстреляв американские базы?

– Я бы не сказал, что Иран "сравнял счет". Понесенная им потеря в лице генерала Сулеймани выглядит куда серьезнее, чем ущерб, нанесенный базам США, насколько мы можем судить об этом. Хотя Иран утверждает, что это пропорциональный ответ. Судя по всему, ни одна из сторон конфликта не заинтересована в его дальнейшей эскалации, в полномасштабной войне.

– Если говорить о Европе – может ли нынешняя ситуация привести к по крайней мере тактическому сближению ЕС с Россией? Канцлер Германии Ангела Меркель собирается в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, и в центре обсуждения будет на сей раз не Украина, как обычно, а именно Ближний Восток…

– Для этого должна была бы произойти гораздо более сильная эскалация конфликта между США и Ираном. Сейчас интересы Евросоюза и России по ряду направлений расходятся слишком сильно для того, чтобы тактический союз или какое-то соглашение было возможно иначе как в чрезвычайных обстоятельствах. Как это было в 2003 году, когда Россия, Франция и Германия выступили совместно против американо-британской операции в Ираке. Но сейчас, как я уже сказал, ситуация выглядит так, что Тегеран и Вашингтон всё же пытаются избежать лобового столкновения.

– 10 – 12 лет назад ситуация вокруг размещения американской системы противоракетной обороны в Центральной и Восточной Европе была одной из причин, из-за которых возник и начал расширяться политический разрыв между Западом и Россией. США с самого начала утверждали, что эта система ПРО направлена против ракетных угроз со стороны Ирана, а не России. Кремль этому не верил и протестовал. В ситуации обострения конфликта с Ираном эта система ПРО может действительно пригодиться?

– Если бы реакцией Ирана на убийство Сулеймани был ракетный удар по городам Европы, это, конечно, мог бы быть окончательный аргумент в споре о предназначении системы ПРО. Но такая возможность сейчас всерьез не рассматривается – мы увидели, чем ответил Иран: ударом по американским объектам в Ираке. Система ПРО на востоке Европы с самого начала была ориентирована против ракет такого типа, каким располагает именно Иран. Не против российских ракет, с ними она справиться не способна. Это просто технический факт. Нынешний конфликт здесь ничего не изменил. Утверждения России фактам не соответствовали. В любом случае эта система, размещенная на двух объектах в Румынии и одном в Польше – там произошло заметное промедление с ее развертыванием – имеет очень большое значение для обороны Европы в случае обострения на Ближнем Востоке, более серьезного, чем нынешнее, – говорит директор Центра европейской безопасности при Институте международных отношений (Прага) Матуш Галас.

У Ирана наиболее крупный ракетный арсенал на Ближнем Востоке.

Точная численность его неизвестна, но, по оценкам американского Центра стратегических и международных исследований, речь идет о тысячах ракет не менее чем 10 типов.

Иранские вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции располагают не менее чем 50 установками для запуска баллистических ракет и примерно сотней установок для запуска ракет ближнего радиуса действия.

Самой дальнобойной иранской ракетой является "Шахаб-3" с радиусом действия у разных модификаций от 1500 до 2500 км.

Есть сведения о начале разработки Ираном межконтинентальных баллистических ракет.

Ярослав Шимов, svoboda.org