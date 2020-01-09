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Пыль, гоп и 35 евро

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  • Виктор Горбачев
  • 9.01.2020, 8:40
  • 3,796
Пыль, гоп и 35 евро
Виктор Горбачев

Вы же знаете, в какой стране живете.

Да-да. Не говорите "гоп" раньше времени. Надо еще дожить и перепрыгнуть. Тем более, вы же знаете, в какой стране живете и кто у руля. На дню может десять раз пообещать одно, а на выхода - как всегда. Давайте доживем до июня.

Подпись поставил Макей? Сегодня он Макей, а завтра его и нет.

Так что, все охи и ахи, про 35 евро на шенгенскую визу, преждевременны. А пока? А пока все 80.

Тут главное что? Правильно. Отвлечь внимание от проблем более насущных и увести в сторону. Ну, а так, говорите про 35, говорите. От этого слаще во рту не станет.

Ну, или прямо перед очередными выборами и подпишет. Ага, чтобы знали, что милость от "оно" пришла в наш дом и благодарили. Сама доброта к нам низошла, типа. Пыль и показуха.

Все можно было это сделать раньше. Евросоюз выступал с этим предложением еще в 2014 году. Однако же.

Народ и за 60 и за 80 делает ноги и валит из страны не дожидаясь 35. А там? А там скорость побега из Шоушенка будет еще быстрее.

Могу даже поспорить, что с июня опять появятся неожиданно вдруг какие-то проблемы. И вновь бег по кругу.

А так? Ждем-с.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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