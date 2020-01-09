Ученые изобрели робота-кошку с шестью эмоциями 2 9.01.2020, 9:02

Фото: Elephant Robotics

Со временем личность питомца может меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.

Китайская компания Elephant Robotics создала робота-кошку MarsCat, которая может передвигаться по дому своего хозяина и отображать шесть эмоций, пишет newatlas.com.

«Разработанная китайской Elephant Robotics, MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам», – сказано в сообщении.

Кроме обычной ходьбы, кошка-робот може также играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке.

Механизированное животное имеет камеру, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения.

Фото: Elephant Robotics

Встроенные технологии дают возможность роботу-кошке распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей.

Со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.

И касаемо шести эмоций роботизированного питомца, это: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.

Сейчас компания собирает деньги на Kickstarter для данного продукта. При пожертвовании 649 долларов в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр «электрокошки».