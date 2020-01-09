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Момент истины близится

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  • Александр Старикевич, «Солидарность»
  • 9.01.2020, 9:15
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Момент истины близится

Что скрывает 31 дорожная карта по «интеграции»?

Главным политическим итогом 2019-го стало системное «принуждение к интеграции», которое Россия применила по отношению к Беларуси. Угроза частичной или полной потери суверенитета вновь стала реальной для нашей страны.

Собственно, Кремль еще в конце 2018-го стряхнул пыль с подписанного в прошлом веке договора о создании союзного государства Беларуси и России. Но тогда было не до конца понятно: настроена Москва серьезно или речь идет о ритуальных танцах накануне юбилея соглашения.

В 2019-м Владимир Путин и К со всей отчетливостью продемонстрировали, что намерены склонить Беларусь к объединению в той или иной форме. Давление заметно возросло, хотя Минску порой удавались удачные контратаки: к примеру, РФ вынуждена была заменить своего посла, убрав чересчур агрессивного Михаила Бабича.

Однако белорусскому руководству пришлось согласиться на создание рабочих групп, которые занялись «углублением интеграции» в режиме почти полной непрозрачности. В сентябре Дмитрий Крутой (на тот момент министр экономики, а ныне уже заместитель главы правительства) попытался обосновать секретность тем, что публикация проекта Программы действий по реализации положений договора о создании союзного государства «могла бы создать почву для информационных манипуляций». При этом высокопоставленный чиновник уверял, что работа идет исключительно над экономическими аспектами соглашения.

На самом деле почву для манипуляций в гораздо большей степени создает отсутствие информации, нежели ее наличие. Как выяснилось в конце года, подготовлена 31 дорожная карта, касающаяся разных направлений сотрудничества. В том числе, по признанию Лукашенко, последняя из них предусматривает создание наднациональных органов: «Парламент, возможно, президент будет и прочее».

Озвучив эту новость, правитель Беларуси поспешил успокоить сторонников независимости тем, что он договорился с Путиным 31-ю карту не обсуждать сейчас. Но раз она в принципе существует, значит, вопрос заключается только в том, когда именно этот документ всплывет вновь.

Судя по всему, это случится довольно скоро. У Кремля есть основания торопиться с поглощением Беларуси.

Да и остальные 30 карт являются бомбами замедленного действия. Каждая из них в той или иной степени связывает Беларуси руки в пользу России.

Ряд аналитиков, впрочем, считает, что нынешняя интеграционная кампания окажется не более результативной, чем предыдущие. По их мнению, Лукашенко не захочет расставаться с абсолютной властью в Беларуси, а значит никакого объединения с РФ не будет.

Слабое место этой теории заключается в том, что Кремлю отводится роль заведомого простака, которого в очередной раз обведут вокруг пальца. Между тем, Путин наверняка сделал выводы из опыта предыдущих отношений с Лукашенко. Скорее всего, российский президент просчитал развитие событий хотя бы на пару ходов вперед. И нельзя не учитывать, что Путин располагает куда большими экономическими и политическими ресурсами, чем Лукашенко.

Поэтому давление России на Беларусь в 2020-м и последующих годах с высокой долей вероятности будет нарастать. Момент истины действительно близится.

Александр Старикевич, «Солидарность»


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