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«Видимо, закон писан не для всех»

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  • 9.01.2020, 9:41
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«Видимо, закон писан не для всех»
Фото: onliner.by

По следам громкого конфликта между владельцами собак в Минске.

Все случилось 12 сентября на улице Городецкой в Минске. Из припаркованного авто вышли мужчина, его 8-летняя дочь и две миниатюрные собачки. Когда одна из них достигла подъезда, ее схватил зубами крупный пес породы боксер. Спустя несколько секунд девочка смотрела на труп своей маленькой собаки, через неделю пила транквилизаторы и проходила лечение в дневном стационаре, а ее мама готовила иск в суд на возмещение морального и материального ущерба. Сразу после инцидента хозяйка крупного пса Алена отказалась давать комментарии, будучи уверенной, что до суда не стоит поднимать эту тему в СМИ. Поэтому на Onliner появилась только история, рассказанная со слов Дарьи, хозяйки погибшего йорка. Недавно высказаться захотела и хозяйка боксера. Она утверждает, что Дарья значительно исказила картину произошедшего в тот вечер, и готова привести доказательства.

«Это я в ответе за случившееся, не Дмитрий»

В тот вечер у Алены была травмирована нога, и она попросила своего друга Дмитрия погулять с собакой. Развязка этой истории шокировала ее.

— Это жуткий инцидент, — говорит Алена. — Я сама до сих пор не могу отойти. У меня в голове не укладывается факт этого происшествия. Я очень люблю собак и понимаю, что это такое — потерять питомца. Для меня это очень страшно.

Моя собака обожала детей и никогда не проявляла агрессию к людям. Я понятия не имею, что нашло на нее в тот вечер. Меня саму мучит этот вопрос. Может быть, она пыталась защитить Дмитрия от неожиданного нападения? Может, увидела угрозу в той собаке? Я уже извела себя предположениями.

Суд назначил Дмитрию штраф в 15 базовых величин (382,5 рубля) за нарушение правил содержания животных, с чем категорически не согласна хозяйка пса Алена.

— По закону за нарушение правил должен отвечать хозяин. Так почему штраф присудили Дмитрию, а не мне? Он имеет к этой ситуации очень косвенное отношение. Он мне не супруг, не родственник, он просто знакомый, который помогал мне после травмы с собакой. Если бы я была ответчиком, то задала бы вопрос: как статья, написанная со слов Дарьи, может являться доказательством в суде? А выступая свидетелем, я даже не знала об этом.

«Они нарушили правила выгула не меньше нас»

Алена полагает, что правила выгула нарушила не только она, но и Евгений, выпустивший собак свободно идти домой без поводка. По ее словам, автомобиль, на котором приехали соседи с йорками, был припаркован у торца дома по адресу Острошицкая, 21, в 35—40 метрах от третьего подъезда, возле которого произошел жуткий инцидент. Но сосед выпустил собак из машины без поводка.

— Я считаю, что причиной случившегося стали оба наших нарушения в совокупности. Если бы их собака была на поводке, данной ситуации можно было бы избежать. В своем заявлении Евгений написал, что выгуливал йорков без поводка. Но в материалах проверки почему-то не указано, что Евгений тоже нарушил правила выгула. Мы сказали об этом участковому, после чего ко мне подошла Дарья со словами: «Алена, вы убили мою собаку. Вы еще хотите, чтобы я какие-то поводки надевала? Еще раз я услышу от вас про поводки, я вам его на шею вместо чокера надену».

Дарья отрицает, что между ней и соседкой произошел такой диалог:

— Мой муж не нарушал правила выгула, поскольку не выгуливал собаку. Это было доказано в суде. Сейчас Алена может утверждать что угодно, чтобы как-то оправдаться и снять с себя вину. Но ее вина однозначна в том, что она передала собаку без намордника Дмитрию. Все вопросы и претензии у нас к Дмитрию, а с Аленой никаких бесед не велось и вестись не будет.

«Собака постоянно носила намордник. В тот вечер он просто потерялся»

По словам Алены, боксер отправился гулять в наморднике, а вернулся уже без него: намордник неправильно закрепили за ошейник, и во время прогулки он потерялся.

После трагического случая на улицу выбежали жители подъезда и начали обвинять Дмитрия в том, что боксер постоянно гуляет без намордника. Это обстоятельство подлило масла в огонь.

— В тот вечер я дала волю эмоциям, — рассказывала Дарья в сентябре. — «Вы головой вообще думаете? У вас собака без намордника! На глазах у ребенка! Как вы это допустили?» Сказала [Дмитрию], что напишу на него заявление в милицию, что собака ходит постоянно без намордника, а он мне ответил: «Я шел домой, и намордник потерялся. Вы ничего не докажете». Хотя соседи знают и подтвердят: их пес все время ходит без намордника, а порой даже без поводка и пугает жильцов.

По версии Алены, в словах Дарьи почти нет правды.

— В тот вечер Дарья оскорбляла и меня, и моих детей, прошлась по моему психическому здоровью. Нецензурная брань, девочка рядом — никого это не волновало. Слов «Вы ничего не докажете» Дмитрий не говорил. То, что моя собака систематически выгуливалась без намордника, — тоже ложь. Я купила намордник еще два года назад, после инцидента с соседями, когда их мальчик испугался моей собаки.

Тогда соседка предъявила мне претензию, что собака гуляет без намордника. Я прочитала правила выгула, купила собаке намордник и с тех пор выводила ее только в нем. Но наш намордник непросто увидеть издалека. Он не закрывает пасть со всех сторон, как классические намордники.

Поэтому соседка продолжила предъявлять мне претензии: «Намордник должен быть не такой». Я говорила: «Я вас не понимаю. Вы купи́те нужный намордник, и мы будем его носить. Но я не буду скупать все намордники, чтобы вам угодить». Соседка продолжала ругаться, вызывала милицию, трепала нервы. Милиция приезжала и констатировала: «Намордник есть — к вам претензий нет».

Это видео Дарья предоставила как доказательство того, что на собаке не было намордника в момент выхода из дома. Посмотрите на фото собаки в наморднике и на это видео. Как вы считаете, с такого расстояния с таким качеством записи можно определить, в наморднике она или без него?

До публикации сентябрьской статьи Дарья предоставила редакции две фотографии, сделанные в тот вечер: на одной боксера на поводке держит Дмитрий, на другой — Алена. Дарья сказала, что фото сделаны в ту ночь, и прокомментировала их так: «Хорошо видно, что собака без намордника». Фото размещено в статье сразу после реплики Дарьи:

— Я прибегаю домой — Фани лежит, Нелли кричит, муж вызывает милицию, а хозяин боксера сидит возле четвертого подъезда, разговаривает по телефону и держит собаку на обычном поводке без фиксатора и намордника.

Алена считает, что без пояснений читатели могли трактовать эти фото как угодно: кому-то они могли показаться доказательством того, что в тот вечер собака вышла гулять без намордника, кому-то — свидетельством того, что собака гуляла без намордника и в другие дни. Однако оба фото сделаны милицией сразу после инцидента, и на это, с Алениной точки зрения, следовало указать в статье.

— Фотография, на которой видна моя собака на фоне моей же леопардовой пижамы, взята из материалов дела и не должна была к вам попасть, поскольку подпадает под тайну следствия. Фото сделано в день происшествия, когда я спустилась забрать собаку у Дмитрия. Я изначально хотела выйти, чтобы разобраться в этой ситуации, но кто-то должен был остаться с ребенком. А Евгений и Дарья не пускали Дмитрия в подъезд, удерживали его на месте происшествия, даже не отпускали завести собаку домой, хотя прекрасно знали, из какой она квартиры. Дарью почему-то не волновало, что пес, который только что загрыз их собаку, может пугать 8-летнюю дочь. Мне пришлось самой спуститься и забрать собаку у Дмитрия. Это не было указано в статье, в результате чего люди сделали неверные выводы и прокомментировали фото в оскорбительной манере.

— Мы не хотели отпускать Дмитрия с места происшествия, чтобы он не смог избежать ответственности, — комментирует эту ситуацию Дарья. — И только потом узнали, что это собака соседки с 9-го этажа.

«Девочка видела только последствия»

Алена считает, что 8-летняя Нелли не стала свидетельницей жестокой сцены, во время которой пес-боксер загрыз миниатюрную собачку.

— Никто эту собаку на глазах у ребенка не разрывал, — считает Алена. — Моя собака ее схватила, помотала головой и выплюнула. После этого подошел ребенок.

В доказательство Алена приводит видео с камер наблюдения. Запись транслируется в ускоренной перемотке, реальный хронометраж можно наблюдать в правом верхнем углу экрана.

По этому ролику вы сами можете составить представление об инциденте. Но нам кажется, что Нелли видела не только последствия, но и довольно жестокий финал, во время которого Дмитрий выбивает маленькую собаку из пасти большой. Судя по кардигану, который мелькает в правой части экрана, Нелли могла наблюдать последние 5 секунд 14-секундной сцены. Но что именно видела девочка, может знать только она сама.

Вот как она описывала события того вечера в разговоре с Onliner в сентябре.

— Папа доставал сумку из багажника, ему не хватило рук, и он позвал меня взять рюкзак. А потом я услышала лай возле подъезда, поняла, что это голос Фани, и побежала к ней. Прихожу, а там уже Фани [бьют, кусают], я не поняла, как ее укусили, за шею или за спину, я не могла на это смотреть. А потом хозяин лупил свою собаку ногами, а ей было вообще все равно.

«Ребенок был до самого конца, и ее психическим состоянием никто не интересовался»

Мы опубликовали 30-минутное видео, записанное камерами наблюдения в момент и после случившегося. Однако в распоряжении редакции имеется трехчасовая запись. Дарья появляется на видео примерно через 12 минут после инцидента, еще через 10 приезжает милиция. Все это время ребенок находится на месте происшествия вместе с родителями. Через 40 минут после случившегося девочка все еще видна на записях с камеры наблюдения.

Алена задается вопросом: если созерцание растерзанной собаки так травмировало 8-летнюю девочку, что ей пришлось пить транквилизаторы и проходить лечение на дневном стационаре, почему родители не увели малышку с места происшествия?

— Заявление в милицию писал Евгений. Дарья вполне могла пойти с ребенком домой, чтобы оградить от этого зрелища, — полагает хозяйка боксера. — Но она предпочла остаться во дворе вместе с дочерью. Зачем? Чтобы привлечь внимание соседей?

По словам Дарьи, девочка категорически отказывалась идти домой.

— Муж изначально пытался отвести Нелли домой и успокаивал ее как мог, но она кричала и категорически отказывалась уходить. После случившегося рядом с Нелли была моя подруга, которая тоже ее успокаивала и уговаривала уйти. Мы все, включая соседей, просили, но дочь ни в какую не соглашалась. Для нее смерть собаки стала большим ударом, даже спустя время она не оправилась от случившегося, — утверждает Дарья.

«За пару дней йорк подорожал на $800»

По словам Алены, в заявлении Евгений указал совершенно другую стоимость йорка ($1200), нежели Дарья в разговоре с журналистами Onliner ($2000). Вот как комментирует этот факт Дарья:

— Точную сумму покупки собаки я узнала из документов, когда начала их поднимать. Муж ранее никогда не говорил о цене, ведь собака была куплена в 2013 году для дочери. Знаю, что он долго искал, присматривался. Цена в $2000 указана в договоре купли-продажи собаки, который я нашла вместе с родословной.

Однако в сентябре Дарья не предъявила этот документ Onliner, сославшись на то, что он приложен к исковому заявлению в суд. Сейчас она упомянула другие обстоятельства — свое пребывание за границей.

— Я думаю, если договора не будет в статье, ничего страшного не случится. Главное, что он будет в суде.

«Я не отказываюсь возмещать ущерб»

— Я предлагала Дарье купить щенка, — говорит Алена. — Дарья сразу же отказала. Возможно, потом она обсудила этот вопрос с ребенком, но отказала сразу. Сказала, что щенок ей не нужен, что они строят квартиру и им нужны деньги на ремонт. Так как $2000 без суда и следствия я отдавать не готова, мы будем решать этот вопрос в судебном порядке.

Я ни в коей мере не пытаюсь снять с себя ответственность за случившееся. Я действительно виновата в том, что моя собака оказалась на улице без намордника. Я прекрасно понимаю, что Дарья будет подавать на возмещение материального ущерба, готова исполнить решение суда и не вижу смысла в вынесении всей этой ситуации на суд общественности. Мне приходится делать это вслед за Дарьей, чье выступление на Onliner суд счел доказательством вины Дмитрия.


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