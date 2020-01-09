Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет 9.01.2020, 10:12

В исследовании использовали данные более ста тысяч 50-летних человек.

Полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека на примерно десять лет, выяснили ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале British Medical Journal.

В исследовании использовали данные более ста тысяч 50-летних человек, которые на момент начала научной работы ничем не болели. За их состоянием следили в течение более 20 лет. Впоследствии исследователи обратили внимание на то, у кого из участников появилось сердечно-сосудистое заболевание, возник рак или диабет второго типа, а также на то, в каком возрасте появился недуг и сколько в итоге участник прожил.

В итоге эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление "умеренных" доз алкоголя, нездоровое питание едой с высоким содержанием жира или сахара, низкая физическая активность и избыточный вес, рассчитанный по индексу массы тела. Умеренной дозой алкоголя в исследовании называются 175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и 350 миллилитров вина или 750 миллилитров пива для мужчин.

По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько "здоровых лет" может ожидать человек в возрасте 50 лет.

Женщины, у которых было четыре-пять полезных привычек — полезное питание, физическая активность, полный отказ от курения и употребления алкоголя, а также поддержание нормального веса, — прожили в среднем 84,4 года в сравнении с 73,7 года у женщин без какой-либо из этих привычек. Для мужчин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.