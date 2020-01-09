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Александр Невзоров: Россию из жандармов разжаловали в какую-то шпану

  • 9.01.2020, 10:18
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Александр Невзоров: Россию из жандармов разжаловали в какую-то шпану
Александр Невзоров

Кремлю обидно.

Властям РФ в истории с убийством генерала Сулеймани надо было бы «сидеть скромно и застенчиво пальчиком ковырять стол», считает известный российский публицист Александр Невзоров.

– Американцы, как известно, феноменально точным ударом послали ракету прямо в кокарду фуражки и убили какого-то очередного кровопийцу-генерала. И МВД России, патриотическая общественность немедленно устроили по этому поводу плач Ярославны, и рыдания прерывались репликами «А где суд? Где обвинение? Где защита», – рассказал Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». – Вообще, Петров и Боширов тоже, как известно, гуляли по Солсбери не в судейских мантиях…

― Ну, это как бы нам объясняют, что это мелкая история – Скрипаль там, какие-то люди. Но, с другой стороны, вспоминается Джохар Дудаев.

― Да. Ведь ему же тоже в макушку ракетой точно так же без всякого суда, следствия, защиты и других мелочей. То есть России в этой истории надо было бы сидеть скромно и застенчиво пальчиком ковырять стол.

Но, вообще, это все полная фигня, конечно, полное лицемерие с этими судами.

Вопрос совершенно в другом: делят фуражку мирового полицейского. Ее тянут в разные стороны. У всякого полицейского есть определенное право без суда и следствия стрелять в того, кто кажется ему опасным для него лично или для общества. Это право неоспоримо.

В России, вообще, существует еще круче. И у нас есть, как известно «принцип стаканчика»: испортил настроения милиционеру – получаешь срок.

И США по праву как бы силы своего государственного устройства, эту фуражку сейчас у всех отобрали и взяли на себя роль этого мирового милиционера, у которого есть право пустить пулю в лоб всем, кто представляет опасность для планеты, по их мнению. И всем жутко совершенно завидно…

Поэтому больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану. Но, в принципе, нефиг, действительно, корешиться только с людоедами, диктаторами, кровопийцами.

Добавим, что командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани называли главным военным стратегом Ирана. Считалось, что это он уговорил Владимира Путина ввести российские войска в Сирию.

Вместе с тем на убийство Сулеймани российские власти отреагировали довольно сдержанно. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия восприняла новость о гибели Сулеймани с тревогой. И назвали этот шаг властей США «авантюрным».

Похоже, Москва не намерена конфликтовать с Вашингтоном, защищая иранские власти.


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