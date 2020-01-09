Дождемся ли зимы? 13 9.01.2020, 10:24

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2019 год в Беларуси стал самым теплым за весь период метеонаблюдений.

О том, что происходит с климатом на территории нашей страны, сайту onliner.by рассказала Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета.

— Что происходит с климатом? С этим вопросом к нам обращаются все чаще. Действительно, последние месяцы немного не оправдали ожидания большей части населения страны по снегу и морозу. Что тут можно сказать — декабрь был действительно очень теплый, прошлый раз среднемесячный температурный рекорд зарегистрировали в 2006-м. То есть люди, которые говорят, что не помнят такую теплую зиму, просто забыли, что происходило 14 лет назад.

Начало этого года тоже было теплым: в первые семь дней среднесуточная температура находилась на 4—5 градусов выше нормы, но важно отметить, что это не рекорд для начала года. Если 1 января 2020-го максимальная температура в Минске была +1,8 градуса, то, например, 1 января 1984 года в Минске дневной максимум подскочил до +5,9.

Еще неделя — и мы подберемся к середине календарной зимы. Но в том-то и дело, что пока ее видно только на календаре. Климатическая зима (переход среднесуточной температуры через 0 в сторону понижения) не случилась до сих пор, хотя традиционно должна была начаться еще в конце ноября. Можно сказать, что с 14—17 сентября у нас стоит осенняя погода.

Так что же происходит? Говорить о какой-либо катастрофе не стоит, но важно обращать внимание на некоторые факты. Многолетние периоды потеплений и похолоданий случались и раньше, но это потепление, которое длится с 1989 года, не имеет себе равных в истории метеонаблюдений в нашей стране. Как по продолжительности, так и по интенсивности. Всемирная метеорологическая организация также говорит, что период с 2010 по 2019 год — самое теплое десятилетие за всю историю метеонаблюдений.

2019 год стал самым теплым за весь период наблюдений за климатом в Беларуси начиная с 1881 года. Среднегодовая температура составила +8,8 градуса при норме +6,7 градуса. В то же время Всемирная метеорологическая организация заявила, что в этом же году зарегистрированы беспрецедентные по показателям уровень содержания парниковых газов в атмосфере и величина теплозапаса в мировом океане. То есть, действительно, можно говорить об антропогенном влиянии (по крайней мере — о его весомой доли) на то, что у нас сегодня происходит в природе. Про природные факторы, повлиявшие на потепление в 2019-м, мы сможем говорить более подробно через несколько месяцев, когда они будут систематизированы и изучены Всемирной метеорологической организацией.

Важно понимать, что такие не зависящие от человека факторы вполне могут быть выявлены. Например, до этого самым теплым в Беларуси считался 2015 год, и высокая температура тогда была обусловлена не только выбросами парниковых газов, но и одним из самых сильных явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

К теории глобального потепления можно относиться по-разному, но факты — штука упрямая: средняя температура на планете повышается, концентрация парниковых газов в атмосфере растет. Все это подтверждают мировые исследования, и игнорировать подобную информацию — неразумно и опасно. Уже сегодня история с потеплением сказывается на образе жизни белорусов, которые начинают отвыкать от холодных снежных зим, а в недалеком будущем может оказать влияние на нашу экономику. Например, если исходить из общемировой практики, вполне вероятно, что уже скоро в сельском хозяйстве имеет смысл пересмотреть сроки посадки некоторых культур или вообще заменить их на более теплолюбивые.

Говорить о том, как повлияет теплая зима на погоду летом, дело неблагодарное. Понятное дело, изменения температурного режима в сезонах взаимосвязаны, но ученые пока не могут давать достоверные прогнозы, основываясь на этих связях. После аномально теплых зим бывали как жаркие летние месяцы, так и холодные.