Независимая журналистка: Судья не смогла прочитать удостоверение на английском 8 9.01.2020, 10:59

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Напрашивается вопрос — кто они, люди в мантиях?

Судья Витебского областного суда Светлана Иванова не удовлетворила кассационные жалобы журналистов Елены Шабуни и Дмитрия Лупача, которые пытались оспорить последнее административное наказание, сообщает «Радыё Рацыя».

За видеосюжет об отказе идти на прошлые «выборы», показанный на телеканале «Белсат», обоих наказали штрафами.

Судья райсуда Витебского района Анна Игнатенко постановила, что Дмитрий Лупач должны выплатить 42 базовых величин, Елена Шабуни - 32 базовых величин, что составляет тысячу семьдесят один рубль и 816 рублей соответственно.

Во время разбирательства жалобы в областном суде Светлана Иванова продемонстрировала безграмотность и непрофессионализм, считает журналистка Елена Шабуня: «Судья Светлана Иванова не понимает, кто такой журналист и чем он занимается. Она спросила, есть ли у меня удостоверение. Я ответила, что имею удостоверение международной ассоциации журналистов. Оно, конечно же, на английском языке. Посмотрела и говорит: «Так у вас тут непонятно, что написано».

Для журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача не стало сюрпризом то, что жалобу отклонили. Но без курьезов не обошлось: «Сюрпризом было то, что я услышал от судьи, якобы надо иметь какой-то специальное разрешение, чтобы размещать информацию на зарубежных сайтах. Но люди пишут и в «Одноклассниках», и в «Фейсбуке», и «ВКонтакте». Поэтому я считаю, что это полный абсурд».

Соглашаться с выводами Витебского областного суда журналисты-фрилансеры не собираются, и будут обращаться с жалобами в суд высшей инстанции.