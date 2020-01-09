Возгорание на борту: в Иране озвучили итоги расследования крушения украинского самолета 9.01.2020, 11:02

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Лайнер набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

В Иране национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ в близи Тегерана. Об этом говорится в заявлении главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, обнародованном на сайте ведомства, сообщает gordonua.com.

По его словам, в самолете произошло возграние, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Абедзаде рассказал, что черные ящики – регистратор полетной информации и речевой самописец кабины пилотов – были повреждены в результате пожара. При этом в обоих устройствах сохранилась информация.

Чиновник подчеркнул, что Иран предложил властям всех государств, чьи граждане погибли в результате крушения самолета, направить своих представителей для расследования инцидента. В настоящее время все они отправляют свои группы в Иран.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования.