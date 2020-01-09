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Украина обогнала Россию по минимальной зарплате

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  • 9.01.2020, 11:18
Украина обогнала Россию по минимальной зарплате

Это произошло впервые с 2008 года.

Впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, пишет liga.net.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал он в Facebook.

В РФ минимальная зарплата на 1 января составляет 12 130 рублей, по официальным курсам НБУ и Центробанка РФ - $199,4 и $195,9 соответственно.


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