Украина обогнала Россию по минимальной зарплате 1 9.01.2020, 11:18

Это произошло впервые с 2008 года.

Впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, пишет liga.net.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал он в Facebook.

В РФ минимальная зарплата на 1 января составляет 12 130 рублей, по официальным курсам НБУ и Центробанка РФ - $199,4 и $195,9 соответственно.