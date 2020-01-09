Продолжается судебный конвейер над защитниками независимости Беларуси 4 9.01.2020, 11:32

Фото: tut.by

(обновляется) Сегодня проходит более 30 процессов.

Девятого января в Минске и других городах страны продолжаются суды над участниками акций в поддержку независимости, которые прошли 7, 8, 20 и 21 декабря прошлого года. На этот день запланировано более 30 судов по по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях), сообщает spring96.org.

Кого судят 9 января?

Суд Партизанского района г. Минска

политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП; судья — Наталья Дедкова;

Алесь Марочкин: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; судья — Борисёнок. Результат — 30 базовых величин (810 рублей);

политик Игорь Борисов: 09:30 ч. 1 ст. 23.34 КоАП; судья — Наталья Дедкова; результат — 15 базовых величин (405 рублей).

Суд Ленинского района г. Минска

Продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут; Результат - 25 базовых величин (675 рублей).

Продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк; Результат - 20 базовых величин (540 рублей).

Продолжение суда над Андреем Кудиком: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Т. Шотик. Результат — дело возвращено на доработку.

продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП; судья Алексей Кисляк.

Продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк.

Продолжение суда над активисткой Анной Шапутько; судья Юлия Шут.

Суд Фрунзенского района г. Минска

Политик Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.

блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

журналист и активист Николай Дедок: 10:00, ч. 3 ст. 23.34 КоАП.

Суд Центрального района г. Минска

Продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря. Результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

Продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

Продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

Продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман; результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

Продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; результат — 30 базовых величин (810 рублей).

Продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман; результат — 30 базовых величин (810 рублей).

Продолжение суда над лидером ОГП Николаем Козловым: 9:00, судья Иван Костян; Результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

Продолжение суда над активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендой: 9:50, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; Результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

Продолжение суда над Алексеем Сюдаком: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; Алексей на заседании отсутствовал. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).

Продолжение суда над Юрием Татуром: 9:00, судья Иван Костян; Татур был уведомление о суде через смс, однако на процесс не пришел. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).

Леонид Борщевский: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; Борщевский ходатайствовал о ведении процесса на белорусском языке. Ходатайство удовлетворено. Также он возмущен тем, что в протоколе указано, что у него среднее образование, а не высшее, как это есть на самом деле. Свидетели по делу - Сенько и Межон.

Евгений Батура: 10:00 (каб. 405), ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Юлия Густыр.

Елена Толстая: 10:30 (каб. 202), ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Иван Костян; Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Игорь Кравченко: 10:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья — Валерий Есьман. На Кравченко составлен протокол за участие в акции 20 декабря. Свидетель - сотрудник ОМОН Максим Поляков. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Политик Павел Северинец: 11:30, ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Иван Костян.

Продолжение суда над экс-послом Беларуси в Германии Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр (каб. 309).

Продолжение суда над Петром Садовским: 12:15, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян.

Продолжение суда над Николаем Козловым: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян.

Суд Октябрьского района г. Минска

Виталий Тригубов: 9:15, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья Елена Живица; результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

Валерий Бычковский: 9:15, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко.

Виталий Тригубов: 10:00, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья О. Неборская; Результат - 25 б.в. (675 рублей).

90-летний Ян Гриб: один процесс начался в 9:05 (судья Лавринович), второй — в 10: 00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Оба процессы перенесены с связи с состоянием здоровья Яна Гриба на 15 января.

Николай Козлов: 10:00, судья — Елена Живица. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).

Валерий Бычковский: 10:00, судья — Лавринович. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).

Соловьев: ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья — Неборская. Результат — 20 б.в. (540 рублей).

Сергей Спариш: 10:45, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).

Г.П. Жуковская: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко.

Суд Пинского района и г. Пинска

Дмитрий Тарасюк. Результат - 10 базовых величин (270 рублей).

Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП.

Суд Первомайского района г. Витебска

Активистка Татьяна Северинец: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.