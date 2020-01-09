Как госСМИ рекламируют бизнес друзей Лукашенко 1 9.01.2020, 11:39

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Белорусские телеканалы рекламируют проекты Dana Holdings.

Белорусские телеканалы сняли сюжеты о бизнес-центре «БК Капитал Палас», который строит Dana Holdings. Они ничем не отличаются друг от друга, пишет mediaiq.by.

В эфире телеканалов ОНТ и «Беларусь 1» вышли сюжеты о бизнес-центре «БК Капитал Палас» с разницей в один день. В них журналисты говорят о его преимуществах, топовости и современности. Причем делают это одинаково. Media IQ сравнил эти два сюжета:

В сюжетах используют повторяющийся видеоряд, идентичные фразы, одного и того же эксперта.

Клоны-заметки публиковали и онлайн-издания.

Это не первый раз, когда белорусские телеканалы рекламируют проекты Dana Holdings. В комментарии «Еврорадио» маркетинговая служба ОНТ признает, что сюжеты о Dana Holdings – реклама. Но, со слов службы, белорусское законодательство не требует обозначать это в программах новостей. Это подтвердило и министерство антимонопольного регулирования.

Dаna Holdings – группа компаний сербских бизнесменов братьев Каричей. В Беларуси они занимаются строительными проектами, в том числе строительством комплекса «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта Минск-1. Решение о том, что Каричи будут заниматься этим проектом, принял Александр Лукашенко.