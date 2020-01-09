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Сергей Черник продолжит карьеру в клубе из Казахстана

  • 9.01.2020, 12:13
Сергей Черник продолжит карьеру в клубе из Казахстана
Сергей Черник

В прошлом году футболист играл за борисовский БАТЭ.

"Иртыш" из Павлодара оформил трудовые отношения с опытным голкипером из Беларуси Сергеем Черником, пишет "Прессбол".

Об этом сообщает страница клуба ВКонтакте.

31-летний страж ворот начинал профессиональную игровую карьеру в клубе своего родного Гродно "Неман", после выступал за БАТЭ и, на протяжении трех сезонов, за французский "Нанси". В прошлом году Сергей Черник вновь защищал цвета клуба из Борисова.

В чемпионате Беларуси-2019 голкипер провел 7 поединков и пропустил 10 мячей.

Сергей Черник имеет на своем счету 19 матчей, проведенных в составе национальной сборной Беларуси.

Transfermarkt оценивает этого игрока на данный момент в 400 тысяч евро, при этом "Нанси" летом 2016 года покупал его у БАТЭ за 500 тысяч евро.


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