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Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе

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  • 9.01.2020, 12:30
  • 2,186
Литовцы сняли на видео забавные игры семьи рысей на белорусской границе

Звери играли прямо на контрольно-следовой полосе.

Забавное видео опубликовала пограничная служба Литвы. На камеру видеонаблюдения, которая снимает участок леса на литовско-белорусской границе, попали нарушители, которыми оказалось семейство маленьких рысей, пишет kp.by.

Звереныши играли прямо на контрольно-следовой полосе и оставили здесь отпечатки своих лапок.

Короткий ролик, опубликованный на официальной странице в Facebook, литовские пограничники прокомментировали так:

- Все маленькие котята хотят играть. И не важно, дома или на границе с Беларусью.

Милое видео с резвящимися рысятами вызвало позитивную реакцию пользователей соцсети, ролик посмотрели уже больше 20 тыс. человек.


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