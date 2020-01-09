Правозащитник Олег Волчек: Для меня история с обыском еще не закончилась 6 9.01.2020, 12:42

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Правозащитник рассказал новые подробности.

Глава центра «Правовая помощь населению», экс-следователь по делу «эскадронов смерти» Олег Волчек рассказал «Радыё Рацыя» о том, закончилась ли для него история с обыском.

Напомним, что подозреваемого в убийстве женщины, останки которой на днях нашли в Свислочи, задержали. Им оказался 26-летний иностранец. Ранее по этому делу в квартире известного правозащитника Олега Волчека провели обыски.

- Весь этот ужас, который пришлось пережить, для меня до сих пор не закончен. Как не закончено для меня и это дело. Нужно подумать, какие действия необходимо предпринять, чтобы мою фамилию из дела вообще вывели. И чтобы нейтрализовали всю мою персональную информацию. Это не такая простая процедура, как некоторым кажется. Поэтому продолжение будет, сейчас работаю над подготовкой жалобы.

- Можно ли требовать компенсацию за то, что дома провели обыск?

- Я уже квартиру привел в порядок, но здесь тоже вопрос: а почему никто не несет ответственность за то, что был устроен обыск не в том месте? Почему следователи могут в любой квартире все разбросать, а затем, когда они ошиблись, не должны наводить порядок? Что это такая за культура?

Если вы совсем не там наследили, то уберите за собой и, как минимум, принесите извинения. Но для того, чтобы получить за такие действия компенсацию, необходимо подтвердить, что обыск был незаконным. Для этого нужно либо решение суда, либо прокуратуры. Полагаю, в нашей ситуации очень сложно получить такого рода компенсацию.