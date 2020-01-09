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Сегодня на свободу выходит Дмитрий Козлов

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  • 9.01.2020, 13:24
Сегодня на свободу выходит Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов
фото: svaboda.org

Встретим активиста «Европейской Беларуси» на свободе.

Активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Козлов, известный как блогер «Серый кот», отбывает арест за акции за независимость, пишет пресс-служба гражданской кампании.

Дмитрий Козлов был тайно задержан 26 декабря. Над ним прошел закрытый процесс, и он осужден за участие в акциях в поддержку независимости Беларуси. Блогер отбывает 15 суток административного ареста в ИВС Орши.

Предполагается, что Дмитрия освободят сегодня в 20.45.

Адрес: г. Орша, 211030, ул. Энгельса 19-25


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