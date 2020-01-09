Ученые рассказали, как собаки влияют на здоровье людей 14 9.01.2020, 13:35

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Медики пришли к интересному выводу.

Ученые считают, что собака в доме может спасти от шизофрении. К такому выводу пришли специалисты медицинского факультета Университета Джона Хопкинса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLoS ONE.

Медики проанализировали связь между взаимодействием домашних питомцев и человека в течение первых 12 лет его жизни и последующим риском развития шизофрении. Оказалось, риск биполярного расстройства снижается у тех, кто с детства общался с собаками.

По словам исследователей, у людей, которые контактировали с собакой до 13 лет, риск ранней диагностики шизофрении снижается до 24 процентов. А меньше всего шизофрении подвержены те, кто жил с собакой с рождения до трех лет.

В исследовании участвовали более 1,3 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. Из них у 396 респондентов диагностировали шизофрению, у 381 человека — биполярное расстройство, а 594 человека были здоровы.