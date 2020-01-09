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«А чего мне жалеть - я же за Беларусь»

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  • 9.01.2020, 13:43
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«А чего мне жалеть - я же за Беларусь»

Пинский активист рассказал, как поставил на место милицию.

В Пинске состоялись суды над двумя участниками акции протеста против интеграции Беларуси и России, сообщает «Радыё Рацыя».

Пинчуков Николая Михалевича и Дмитрия Тарасюка оштрафовали на 10 базовых величин.

«Нас наказали за правое дело, которое вызывает большую гордость», - комментирует приговор Дмитрий Тарасюк: - «А чего мне жалеть, я же - за Беларусь. Я даже в милиции гордился и говорил им, что, ребята, я должен выполнять вашу работу, я сам пришел стоять за независимость, а вы меня судите. Смешно. «Наша работа. Ты там нарушил их законы». Я говорю - а Конституция? А они мне говорят, что Конституции нет…»

Напомним, что в городе над Пиной вечером 20 декабря протестующие собрались в историческом центре возле памятника «полешуки». Они развернули два плаката с лозунгами: «Хватит торговать страной! Нет интеграции» и «Интеграция = Оккупация!».


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