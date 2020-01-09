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Рядовой Шамсутдинов о российской армии: Не ожидал, что попаду в такой ад

  • 9.01.2020, 13:57
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Рядовой Шамсутдинов о российской армии: Не ожидал, что попаду в такой ад
Рамиль Шамсутдинов

Солдат-срочник, расстрелявший восьмерых сослуживцев, написал открытое письмо.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки Шамсутдинова во "ВКонтакте", подлинность письма подтвердил отец солдата, сообщает Радио Свобода.

В письме Шамсутдинов просит прощения у родных погибших военнослужащих. Он называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. Однако подчеркивает, что иного выхода у него не было: бежать и жаловаться было некуда, а терпеть издевательства над собой он больше не мог. По его словам, он хотел служить в армии, но не ожидал, что "попадет в такой ад".

Шамсутдинов написал, что сам не понимает, в какой момент сорвался, "видимо, сработал инстинкт самосохранения", и только сейчас начинает осознавать, сколько горя он принес людям и что сломал свою жизнь. Ранее Шамсутдинов утверждал, что во время убийства действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку.

25 октября в воинской части в поселке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. Отец рядового также рассказал, что его сын в последнее время жаловался на невыносимые условия службы.

В Министерстве обороны сначала отрицали факт неуставных отношений в воинской части. Специальная комиссия не подтвердила фактов насилия над рядовым. Позднее в Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров.

В декабре адвокат солдата рассказал, что Шамсутдинов проходит потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Обвиняемый по этому делу признал вину. Первое заседание суда будет назначено на январь. Шамсутдинов и еще несколько солдат выступят в качестве потерпевших.


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