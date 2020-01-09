закрыть
9 января 2020, четверг, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украинский футболист рассказал, что его удивило в Беларуси

  • 9.01.2020, 13:59
  • 1,094
Украинский футболист рассказал, что его удивило в Беларуси
Алексей Хобленко
Фото: Footboom.com

Алексей Хобленко выступал за брестское «Динамо».

Новичок украинского "Днепра-1", бывший игрок брестского "Динамо" Алексей Хобленко рассказал о нефутбольном удивлении от Беларуси.

Беседу с игроком опубликовал сайт ua-football.com.

- Что больше всего удивило в Беларуси в нефутбольной жизни?

- Наверное, их манера очень медленно ездить на машинах. Понятно, что все соблюдают правила, скоростной режим, но они ездят там действительнно не спеша. В целом, это похожая страна с Украиной, близкий язык. Мне было там комфортно. С благодарностью воспринимаю время, проведенное в Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский