Украинский футболист рассказал, что его удивило в Беларуси 9.01.2020, 13:59

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Алексей Хобленко

Фото: Footboom.com

Алексей Хобленко выступал за брестское «Динамо».

Новичок украинского "Днепра-1", бывший игрок брестского "Динамо" Алексей Хобленко рассказал о нефутбольном удивлении от Беларуси.

Беседу с игроком опубликовал сайт ua-football.com.

- Что больше всего удивило в Беларуси в нефутбольной жизни?

- Наверное, их манера очень медленно ездить на машинах. Понятно, что все соблюдают правила, скоростной режим, но они ездят там действительнно не спеша. В целом, это похожая страна с Украиной, близкий язык. Мне было там комфортно. С благодарностью воспринимаю время, проведенное в Беларуси.