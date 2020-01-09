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Иран официально пригласил представителей США к расследованию крушения самолета

  • 9.01.2020, 14:09
Иран официально пригласил представителей США к расследованию крушения самолета

Тегеран сослался на приложения к Чикагской конвенции.

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Иран официально пригласил к участию в расследовании катастрофы "Боинга" МАУ представителей США и других стран.

Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил, представляя в Тегеране результаты предварительного расследования катастрофы.

"Абедзаде заявил, что следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов", - говорится в пресс-релизе Управления гражданской авиации Ирана по итогам заявления Абедзаде.

Заметим, приложение, на которое ссылается Абедзаде, содержит обязательные требования к процедуре расследования авиационных катастроф и определяет, какие государства могут принимать участие в расследовании. В частности, речь идет о государстве, где произошла катастрофа, государстве, где зарегистрировано судно, государстве-операторе судна, а также государстве-разработчике и государстве-производителе судна.

По словам Абедзаде, Иран сразу после катастрофы направил сообщение об инциденте в Украину как страну, где зарегистрирован самолет, и США - как страну, где находится штаб-квартира Boeing. Также Иран проинформировал Швецию и Канаду, чьи граждане находились на борту, добавил он.

Глава управления также раскритиковал сообщения в СМИ об отказе Ирана передавать черные ящики с самолета другим странам, заверив, что распространенные накануне новости о якобы отказе сотрудничать с США и компанией Boeing были ложными, и отметил, что "в ответ на вопрос журналиста" он лишь "предоставил объяснения юридической процедуры расследования катастроф, в частности, что единственным источником расследования является (иранский) следственный комитет", - сказал он.

Как сообщалось ранее, США предложили Украине помощь после авиакатастрофы в Иране. Расследование с участием украинской стороны должно начаться в Иране в ближайшее время. В то же время Тегеран заявил, что не будет передавать черные ящики производителю лайнера - американской компании Boeing.

Представители Украины, ответственные за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших, отправились в Иран.

Канада рассчитывает сыграть значительную роль в расследовании Ираном катастрофы самолета МАУ, хотя в этих двух стран нет дипломатических отношений.

Также иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.


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