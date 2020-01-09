Ученые раскрыли секрет известнейшего рунического камня викингов 9.01.2020, 14:21

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О чем говорится в надписях?

Рунический камень из Река был воздвигнут в девятом веке около озера Веттерн в центральной части Швеции. Его пять сторон покрыты 762 рунами, пишет «Вокруг света».

Один из самых известных рунных камней в мире, как полагают, был создан викингами, опасающимися повторения резкого похолодания в Скандинавии.

Камень из Река, воздвигнутый в девятом веке около озера Веттерн в центральной части Швеции, имеет самую длинную руническую надпись в мире: пять сторон камня покрыты 762 рунами.

Считается, что он был установлен как памятник мертвому сыну, однако точное значение текста остается неясным: некоторые его части отсутствуют, а отдельные руны написаны различными формами письма.

О чем говорится в надписях?

В руническом тексте упоминаются героические действия некоего Тьодрика. Ученые полагают, что речь идет о Теодорихе Великом, который в шестом веке н.э. правил остготами в современной Италии.

Теперь исследователи из трех шведских университетов пришли к выводу, что надписи являются скорее намеком на надвигающийся период экстремальной зимы, так как человек, который установил камень, попытался представить смерть своего ребенка в более широкой перспективе.

Надпись описывает беспокойство, вызванное смертью сына, и страх перед новым климатическим кризисом, подобным тому, что произошел после 536 г. н.э.

Считается, что кризис шестого века был вызван серией извержений вулканов. Вследствие этого средние температуры понизились, а посевы были разрушены. Результатом стали голод и массовое вымирание.

Население Скандинавского полуострова сократилось как минимум на 50%, и исследователи отмечают, что память об этих событиях была передана следующим поколениям и, возможно, даже повлияла на мифологию.

Новая интерпретация основана на междисциплинарном подходе: исследователи объединили методы филологии, археологии и истории религии.

Ранее ученые предполагали, что в тексте говорится о сражениях более 100-летней давности. Теперь исследователи считают, что речь может идти о другом виде битвы — «конфликте между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью».