Китай впервые допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа 2 9.01.2020, 14:42

Это произойдет в мае 2020 года.

Китай впервые разрешит иностранным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Об этом заявило министерство природных ресурсов КНР, сообщает Reuters.

С 1 мая 2020 года иностранные фирмы, зарегистрированные в Китае с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), смогут участвовать в разведке и добыче нефти и газа. До того иностранные компании могли вести разведку и добычу либо создав совместные предприятия, либо сотрудничая с китайскими компаниями, в основном государственными гигантами, такими как CNPC, Sinopec и др.

Разрешения на добычу полезных ископаемых будут действительны в течение 5 лет с возможностью продления на аналогичный срок.

Министерство заявило, что лицензии на все минеральные ресурсы будут выдаваться на основе конкурсных торгов и тендерных торгов, за исключением редкоземельных и радиоактивных ресурсов, для которых выдача лицензий по-прежнему будет строго контролироваться.

В то же время, сообщает Reuters, по мнению экспертов рынка, либерализация политики разведки и добычи может не вызвать немедленного интереса со стороны международных компаний из-за общего низкого качества активов углеводородных ресурсов Китая.

В настоящее время Китай импортирует 70% перерабатываемой нефти и почти половину объема потребления природного газа.