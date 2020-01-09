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На сколько увеличится жировка в январе?

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  • 9.01.2020, 14:47
  • 1,844
На сколько увеличится жировка в январе?

И сколько еще прибавит в октябре.

В Беларуси утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. Как и в 2019 году, их повысят в два этапа. Tut.by посчитал, на сколько примерно потяжелеет жировка для семьи из 3 человек, которая живет в стандартной столичной «двушке» площадью 48 квадратов.

По подсчетам, сумма в жировке для условной семьи из 3 человек увеличится на 10,84 рубля — с 106,45 до 117,29 рубля. В июне и октябре 2020 года платежка прибавит в весе еще 3 рубля — увеличится до 120,29 рубля. Это значит, что в общей сложности коммуналка подорожает на 13,84 рубля. Это больше 5 долларов.


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