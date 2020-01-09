Кто автор самого большого геоглифа человека на Земле?2
- 9.01.2020, 15:14
- 1,661
«Маррийский человек» изображен на плато в Южной Австралии.
На поверхности плато Финнис Спрингс в Южной Австралии находится величайшая загадка из мира современного искусства: геоглиф, занимающий площадь 2,5 км2, пишет (Natioanl Geographic). Линии, нанесенные по периметру 28 км, уходят на глубину 20–30 см. Средняя ширина борозд — около 10-20 м.
Это второй по размеру геоглиф в мире: первое место занимают Сахамские линии в Боливии, однако они представляют собою геометрический орнамент, тогда как в Австралии четко просматривается фигура аборигена высотой 2,7 км. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее изображение человека.
Геоглиф обнаружен 26 июня 1998 года пилотом Тревором Смитом с высоты 3000 метров. Его назвали Человек Марри (англ. Marree Man) по аналогии с ближайшим населенным пунктом. Предположительно, рисунок создан при помощи плуга или трактора незадолго до этого, но до сих пор никто не заявил о своем авторстве. В 1999 году неизвестные распространяли пресс-релизы со ссылкой на шотландского путешественника Джона Макдуалла Стюарта (это дало геоглифу еще одно имя — «Гигант Стюарта»). В анонимных документах также говорилось, что рядом с изображением можно найти мемориальную табличку.
Информация была проверена, и данные подтвердились. На небольшой табличке, закопанной в пяти метрах от головы, были изображены олимпийские кольца и американский флаг. Там же была приведена цитата из книги 1946 года «Красный центр» Хедли Финлейсона. Раскрыть секрет происхождения геоглифа это не помогло, и он до сих пор остается загадкой.
Изображение подвергается эрозии и постепенно исчезает: к 2013 году оно стало едва заметным. В августе 2016 года местные предприниматели, обеспокоенные потерей туристического объекта, решили восстановить рисунок; на это ушло пять дней.
Для лучшей сохранности реставраторы сделали каналы для отвода воды и стимулирования роста растительности. Со временем, возможно, контуры фигуры станут зелеными.
Marree Man https://t.co/TNHaJnUmPW #NASA— NASA Earth (@NASAEarth) December 29, 2019
Недавно NASA представило спутниковое изображение геоглифа, полученное 22 июня 2019 года: работы по его реставрации оказались успешными, линии остаются четкими.