Кто автор самого большого геоглифа человека на Земле? 2 9.01.2020, 15:14

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«Маррийский человек» изображен на плато в Южной Австралии.

На поверхности плато Финнис Спрингс в Южной Австралии находится величайшая загадка из мира современного искусства: геоглиф, занимающий площадь 2,5 км2, пишет (Natioanl Geographic). Линии, нанесенные по периметру 28 км, уходят на глубину 20–30 см. Средняя ширина борозд — около 10-20 м.

Это второй по размеру геоглиф в мире: первое место занимают Сахамские линии в Боливии, однако они представляют собою геометрический орнамент, тогда как в Австралии четко просматривается фигура аборигена высотой 2,7 км. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее изображение человека.

Аэрофотосъемка 1998 года

Фото: Peter Campbell/Wikimedia Commons

Спутниковая съемка 1998 года

Фото: Landsat/NASA

Геоглиф обнаружен 26 июня 1998 года пилотом Тревором Смитом с высоты 3000 метров. Его назвали Человек Марри (англ. Marree Man) по аналогии с ближайшим населенным пунктом. Предположительно, рисунок создан при помощи плуга или трактора незадолго до этого, но до сих пор никто не заявил о своем авторстве. В 1999 году неизвестные распространяли пресс-релизы со ссылкой на шотландского путешественника Джона Макдуалла Стюарта (это дало геоглифу еще одно имя — «Гигант Стюарта»). В анонимных документах также говорилось, что рядом с изображением можно найти мемориальную табличку.

Информация была проверена, и данные подтвердились. На небольшой табличке, закопанной в пяти метрах от головы, были изображены олимпийские кольца и американский флаг. Там же была приведена цитата из книги 1946 года «Красный центр» Хедли Финлейсона. Раскрыть секрет происхождения геоглифа это не помогло, и он до сих пор остается загадкой.

Изображение подвергается эрозии и постепенно исчезает: к 2013 году оно стало едва заметным. В августе 2016 года местные предприниматели, обеспокоенные потерей туристического объекта, решили восстановить рисунок; на это ушло пять дней.

Для лучшей сохранности реставраторы сделали каналы для отвода воды и стимулирования роста растительности. Со временем, возможно, контуры фигуры станут зелеными.

Недавно NASA представило спутниковое изображение геоглифа, полученное 22 июня 2019 года: работы по его реставрации оказались успешными, линии остаются четкими.