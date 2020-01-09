Африканские мотивы 6 Телеграмм-канал «Баста»

9.01.2020, 15:55

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Фото: bymedia

Лукашенко не любит, когда уровень доходов белорусов сравнивают с европейским.

Недавно попалась на глаза статистика по франкоязычным странам Африки. В таблице выше — размер минимальной заработной платы. Марокко — 209 евро, Экваториальная Гвинея — 195 евро, Алжир (там недавно диктатора-долгожителя выгнали, сейчас тоже не все спокойно) — 171 евро, Тунис (тоже революция не так давно была) — 154 евро.

Конечно, это официальная статистика, не всегда ей можно доверять. Кроме того, в некоторых странах — авторитарные и полуавторитарные режимы. Экваториальной Гвинеей, например, тоже правит диктатор с 93% «поддержки», полученными на таких же фальшивых выборах, как и у нас. Но у них минималка на сегодняшний день 195 евро, а в «процветающей» Беларуси, сидящей на игле щедрых российских финансовых дотаций — 140 евро (это тоже официальная цифра, за какие деньги работают наши соотечественники в депрессивных райцентрах и на селе — всем известно).

Диктаторы бывают разные. Некоторые, как видим, делятся со своим народом хоть чем-то, а некоторые — забирают последнее.

За первую неделю 2020 года в Беларуси подорожали бензин, проезд в общественном транспорте, коммунальные платежи, газ и электричество. Вырос пенсионный возраст, штрафы и многие платежи в бюджет. Прежней осталась — да, нищенская зарплата.

Из нашей страны уже не просто уезжают, из нее бегут, хороших специалистов все меньше, ярко видно старение кадров. Здоровые молодые люди, которым пока не удалось уехать, лучше пойдут таскать кирпичи на горбу, чем к примеру ездить на скорой за копейки.

И, как результат: экономические успехи Беларуси сравнивают уже не с соседями, не с воюющей Украиной, не с нищей Россией, а с экваториальной Африкой. И сравнение — не в нашу пользу. Не обидно?

Телеграмм-канал «Баста»