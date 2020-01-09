Татьяна Северинец: Все законы - на моей стороне 4 9.01.2020, 16:05

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Татьяна Северинец

Фото: «Радыё Рацыя»

И защиту независимости Беларуси они гарантируют прежде всего.

За защиту независимости Татьяну Северинец оштрафовали на 1620 рублей. Это общая сумма двух штрафов по 30 базовых величин, наложенных на активистку за участие в акциях за суверенитет Беларуси, которые прошли в Минске 20 и 21 декабря, сообщает «Радыё Рацыя».

Административные дела разбирал в суде Первомайского района Витебска судья Михаил Юрченко. Он постановил, что Татьяна Северинец якобы «нарушила законодательство о массовых мероприятиях» по 1 части статьи 23.34 КоАП.

Активистка с решением суда не согласна, и своей «вины» не признает. «Судят за то, что я неоднократно выходила на защиту независимости Беларуси! Судят как обычного преступника и нарушителя законов. Каких? Все законы на моей стороне! Я имею право делать и говорить все, что считаю нужным. И защищать независимость моей страны в том числе, и прежде всего!», - убеждена активистка.

Все те, кого судят и уже осудили к «суткам» и «штрафов» за акции в поддержку суверенитета Беларуси, на самом деле имеют право на подобные поступки, считает правозащитник Павел Левинов.

«У людей есть права - право на мирные собрания и на выражение мнений. Эти права гарантированы международными соглашениями. Однако суды у нас почему-то руководствуются только национальным законодательством - Законом о массовых мероприятиях в Республике Беларусь, который не соответствует международным обязательствам нашей страны», - говорит правозащитник.

За участие в минских акциях в поддержку суверенитета Беларуси ожидают судов еще несколько жителей Витебска. Вызовы в милицию начали получать и участники акции за независимость страны, которая состоялась 29 декабря на Площади победы в Витебске.