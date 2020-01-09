При прохождении техосмотра медсправка больше не нужна 16 9.01.2020, 16:25

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Норма уже вступила в силу.

С 2 января 2020 года для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка. Об изменениях в порядке допуска транспортных средств к участию в дорожном движении рассказали в «Белтехосмотре», пишет tut.by.

Как сообщили в ведомстве, указом № 492 внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В частности, из перечня документов, представляемых гражданином (автомобиль зарегистрирован на физлицо) для получения разрешения исключена медицинская справка о состоянии здоровья.

Эта норма вступила в силу после официального опубликования указа.