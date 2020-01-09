Иранские следователи: Экипаж другого судна видел, как горит украинский самолет 9.01.2020, 16:34

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Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

Пламя видели и очевидцы, которые были на земле.

Экипаж другого самолета, летевшего на большой высоте поблизости от самолета МАУ, видел, как горел украинский лайнер перед столкновением с землей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Irna, об этом говорится в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана по катастрофе.

Согласно отчету, очевидцы, среди которых были люди на земли, а также экипаж самолета, летевшего на высокой высоте, видели, как самолет горел в воздухе. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - цитирует агентство главу Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Напомним, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.