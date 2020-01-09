«Газпром» согласился с конфискацией своих активов в Украине 4 9.01.2020, 17:29

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Цена активов — более $7 миллиардов.

Российский «Газпром» отказался от судебных споров из-за конфискации своих активов на территории Украины, которую осуществили из-за штрафа Антимонопольного комитета суммой более $7 млрд, пишет hromadske.ua.

Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко во время пресс-конференции 9 января.

В частности, речь идет об акциях компании «Газтранзит», которые Украина конфисковала в рамках взыскания долга по штрафу, который Антимонопольный комитет выписал «Газпрому» в 2016 году. Отметим, что в рамках договоренностей о транзите газа, заключенных в Минске, Украина согласилась простить «Газпрому» свой штраф по антимонопольному делу.

«В рамках этого урегулирования «Газпром» отказался от этой компенсации (по иску в международном суде из-за конфискация активов Газпрома — ред.). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой», — сообщил Витренко.

По его словам, «Газпром» также отказался от каких-либо взысканий с Нафтогаза за газ, который поставляли в оккупированных районов Донбасса с 2014 по 2019 годы.