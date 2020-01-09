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Лучший белорусский бомбардир перешел в ЦСКА

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  • 9.01.2020, 17:33
Лучший белорусский бомбардир перешел в ЦСКА
Илья Шкурин

Футболист подписал контракт с московским клубом на 4,5 года.

Московский ЦСКА подписал контракт на 4,5 года с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Об этом сообщает сайт армейцев. Ранее игрок успешно прошел медобследование, пишет "Прессбол".

Шкурин родился 17 августа 1999 года, о себе форвард заявил в "Энергетике"-БГУ, став лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2019 с 19 голами. За молодежную сборную страны футболист провел шесть матчей и забил один мяч.


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