Лучший белорусский бомбардир перешел в ЦСКА

Лучший белорусский бомбардир перешел в ЦСКА2
- 9.01.2020, 17:33
Футболист подписал контракт с московским клубом на 4,5 года.
Московский ЦСКА подписал контракт на 4,5 года с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Об этом сообщает сайт армейцев. Ранее игрок успешно прошел медобследование, пишет "Прессбол".
Шкурин родился 17 августа 1999 года, о себе форвард заявил в "Энергетике"-БГУ, став лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2019 с 19 голами. За молодежную сборную страны футболист провел шесть матчей и забил один мяч.