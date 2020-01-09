Видеофакт: в Витебском районе БелАЗ утонул в карьере 3 9.01.2020, 18:13

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Фото: МЧС

Во время разгрузки под задними колесами БелАЗа обрушилась скальная порода.

В Витебском районе спасали БелАЗ, утонувший в карьере "Гралево". Во время разгрузки под задними колесами обрушилась скальная порода, и он съехал в воду. К счастью, никто из людей не пострадал. Спасательная операция готовилась несколько дней, в ней участвовали 16-тонный кран, экскаватор и водолазы. БелАЗ, который весит несколько десятков тонн, вытащили на берег.

Дальнейшую судьбу спасенного автосамосвала решит спецкомиссия завода "Доломит", информирует пресс-служба МЧС.