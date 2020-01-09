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Посетителей запускали партиями: в Могилеве открылся «МакДональдс»

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  • 9.01.2020, 18:50
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Посетителей запускали партиями: в Могилеве открылся «МакДональдс»

До прошлого года «МакДональдс» был только в одном белорусском областном центре.

9 января на церемонию открытия первого в Могилеве «МакДональдса» пришло около 150 человек. Чтобы не было давки, первых посетителей запускали партиями, передает «Белсат».

Могилевский «МакДональдс» находится в новом торговом центре «Арбат». При ресторане работает «МакДрайв» 24/7 и с 23 января начнет работу «МакДоставка». Заказ можно оформить как при кассе, так и самостоятельно через электронные киоски.

Часть сотрудников в «МакДональдсе» набирали задолго до открытия – шестеро менеджеров даже стажировались в Минске, а часть команды еще добирают. «МакДональдс» создал в Могилеве около 80 рабочих мест, инвестиции при строительстве составили более 2 миллионов рублей, отметил заместитель директора по вопросам маркетинга и связей с общественностью Владислав Рыжиков.

До прошлого года «МакДональдс» был только в одном белорусском областном центре – в Витебске. А в 2019-м учреждения открылись сразу в Бресте и Гомеле. Последним из областных центров «МакДональдс» увидит Гродно – открыть ресторан там запланировали на вторую половину 2020 года. Первый в Беларуси «МакДональдс» появился в Минске в 1996 году, сегодня в столице работает 15 ресторанов.

Открытие первого «Макдональдса» в Могилеве.
Фото: belsat.eu

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