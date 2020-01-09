Newsweek: В Пентагоне считают, что Иран сбил украинский «боинг» зенитной ракетой 9.01.2020, 20:14

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фото: AFP/Getty Images

В Пентагоне и разведке США считают, что ракета была выпущена случайно.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает журнал Newsweek (перевод - «Медуза») со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в разведывательных службах США и Ирака.

Источники издания в Пентагоне и разведке США считают, что ракета была выпущена случайно.

Корреспондент CBS News Крис Ван Клейв сообщил в твиттере, что, по мнению американских чиновников, украинский «боинг» сбит иранскими средствами ПВО. США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК «Тор», после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва.

Компания IHS Markit также сообщила, что самолет мог быть сбит ракетой ЗРК «Тор». Аналитики компании сделали такой вывод, изучив фотографии, предположительно снятые на месте крушения «боинга».

Ранее 9 января агентство Reuters сообщило, что спецслужбы США, Канады и неназванной европейской страны предполагают, что самолет разбился из-за технической неисправности.

Совет национальной безопасности Украины рассматривает в качестве основных версий крушения украинского «боинга» поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам.